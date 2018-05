Meisje (5) zwaargewond in gezicht na aanval hond

Het meisje is met spoed met de traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Ⓒ FPMB BERNT VAN DONGEN

Schijndel - Een 5-jarige meisje is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt in haar gezicht na een beet van een hond aan de Boomstraat in Schijndel. Het meisje is met spoed met de traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Oma en kleinkind worden beiden behandeld in het ziekenhuis en zijn aanspreekbaar.