LIVE | Brazilianen protesteren tegen corona-aanpak Bolsonaro

22.30 -Brazilianen protesteren tegen corona-aanpak Bolsonaro

Duizenden Brazilianen zijn zaterdag de straat opgegaan om te protesteren tegen het lakse coronabeleid van president Jair Bolsonaro. Ze vervloekten volgens de grootste nieuwszender Globo in zeker 44 steden de rechts-populistische machthebber omdat hij onder meer heeft nagelaten snel de nodige doses vaccin in te slaan en nog altijd de noodzaak een mondkapje te dragen ter discussie stelt.

Brazilië passeert naar het zich laat aanzien zaterdag de grens van een half miljoen doden door Covid-19. Alleen de Verenigde Staten, met bijna 120 miljoen inwoners meer, registreerden een groter aantal sterfgevallen (617.000).

Woedende mensen nemen het Bolsonaro zeer kwalijk dat kansen om tijdig vaccins te bestellen onbenut zijn gelaten. Het farmaceutische bedrijf Pfizer zei geen reactie te hebben gekregen op vroege aanbiedingen die vorig jaar in de periode augustus-november zijn gedaan. Een deelneemster aan een demonstratie in hoofdstad Brasilia betichtte de regering van genocide omdat in 2020 niets gedaan is om de inwoners te beschermen tegen Covid-19.

Ook elders viel het woord volkerenmoord. De persvoorlichter van de president kon of wilde niet onmiddellijk reageren op de beweringen van Pfizer. Volgens de officiële gegevens van de nationale gezondheidsdienst is pas 11 procent van de bevolking van 214 miljoen volledig ingeënt, 29 procent heeft in elk geval een eerste prik gehad.

18.30 - Aantal coronapatiënten op Duitse ic’s weer onder de duizend

Het aantal coronapatiënten op Duitse intensivecareafdelingen ligt voor het eerst in acht maanden weer onder de duizend. Op het hoogtepunt van de derde golf in april waren dat er meer dan 5000.

Doordat nu minder mensen besmet raken met het coronavirus, vinden er ook minder ic-opnames plaats. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde zaterdag 1108 nieuwe besmettingsgevallen en 99 doden. Een week geleden waren het er respectievelijk 1911 en 129.

De cijfers dalen dankzij coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne. Ruim de helft van de Duitse bevolking heeft inmiddels een eerste prik gehad, ruim 30 procent heeft alle benodigde prikken gehad en is maximaal beschermd. Vanwege de verbeterde cijfers is Duitsland begonnen met het opheffen van beperkingen.

17.30 - Taiwan krijgt van VS 2,5 miljoen doses coronavaccin

De Verenigde Staten doneren in totaal 2,5 miljoen doses coronavaccin van Moderna aan Taiwan. Dat zijn er flink meer dan aanvankelijk was beloofd. De zending komt zondag aan in de hoofdstad Taipei, meldt het Amerikaans Instituut in Taiwan (AIT). AIT functioneert de facto als de ambassade van de VS.

De levering is inclusief de 750.000 doses die drie Amerikaanse senatoren op 6 juni toezegden tijdens een bezoek aan Taiwan. „Daar zijn er nog 1,75 miljoen aan toegevoegd”, aldus AIT zaterdag. „De schenking weerspiegelt onze betrokkenheid bij Taiwan als een vertrouwde vriend, en als een lid van de internationale familie van democratieën.”

De aanzienlijke hoeveelheid entstof zal de druk op het grootschalige Taiwanese vaccinatieprogramma in belangrijke mate verlichten. De eilandstaat, door China beschouwt als afvallige provincie, had tot dusver amper 2,35 miljoen doses beschikbaar voor een totale bevolking van 23,6 miljoen mensen. Peking nodigde de Taiwanezen onlangs uit naar het vasteland te komen om zich te laten inenten.

De corona-pandemie heeft Taiwan nog niet heel zwaar getroffen. Er zijn sinds het begin van de uitbraak 13.896 besmettingsgevallen geregistreerd, zaterdag kwamen er 128 bij. Het dodental door Covid-19 steeg met 20 tot 538. Zolang de vaccinatiegraad laag is, maken de gezondheidsautoriteiten zich echter zorgen.

Afgelopen etmaal zijn er 713 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM geregistreerd. Het is de derde keer deze week dat het aantal bevestigde besmettingen onder de duizend duikt.

Het weekgemiddelde ligt nu ook onder de duizend: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 957 positieve tests per dag geregistreerd. Vrijdag lag dit gemiddelde nog op 1032 en vorige week zaterdag op 1493.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van corona nam zaterdag toe met drie. Dat wil niet zeggen dat deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Het aantal sterfgevallen dat dagelijks wordt gemeld is voor de elfde dag op rij lager dan tien. Afgelopen zeven dagen werden in totaal negentien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd. In totaal gaat het in Nederland om zo’n 18.000 coronagerelateerde doden.

In Amsterdam hoorden tussen vrijdag- en zaterdagochtend 51 mensen dat ze besmet waren geraakt. In Den Haag kregen 39 inwoners een positieve testuitslag, in Utrecht en Rotterdam waren dat er respectievelijk 21 en 20 en in Amersfoort 18.

16.30 - Piek in kaartverkoop na nieuws versoepelingen

De kaartverkoop voor diverse grote voorstellingen is flink toegenomen na de aankondiging van de coronaversoepelingen op vrijdag. Theaters mogen binnenkort weer meer bezoekers ontvangen, lieten demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge weten.

Voor meerdere grote musicals zijn sinds de persconferentie „vele duizenden extra kaarten verkocht”, zegt een woordvoerder. „We zien vanaf vrijdagmiddag echt een opvallende piek.” Het gaat om producties als The Sound of Music (met zangeres Frances van Broekhuizen), Tina Turner: de musical, Zodiac, Titanic en The Rocky Horror Picture Show. Eerder liet producent MediaLane al weten dat de verkoop van kaarten voor de musical Diana & Zonen de 15.000 tickets was gepasseerd.

Theaters, poppodia en bioscopen kunnen zoals verwacht al vanaf 26 juni meer bezoekers ontvangen. Ze mogen dan zoveel mensen ontvangen als mogelijk is binnen de 1,5 meterregel. De heropening van de theaters werd vrijdagavond gevierd met de actie Mooier dan ooit. Diverse artiesten gaven om 20.00 uur een miniconcert op de daken van culturele instellingen door het hele land.

16.00 - Moskou maakt duizenden ziekenhuisbedden vrij voor coronapatiënten

Moskou maakt voor de tweede keer in korte tijd duizenden extra ziekenhuisbedden beschikbaar voor coronapatiënten. Die zijn nodig vanwege de vele nieuwe besmettingen die momenteel in de Russische hoofdstad worden vastgesteld, met als gevolg dat ziekenhuizen worden overspoeld door Covid-19-patiënten.

Burgemeester Sergej Sobjanin maakte donderdag bekend dat in vijf dagen tijd 13.000 beschikbare ziekenhuisbedden waren „opgeslokt” door coronapatiënten en dat er daarom is uitgebreid naar 17.000. In de komende twee weken moet dat aantal verder stijgen naar 24.000, aldus een van zijn medewerkers.

Moskou registreerde zaterdag 9120 nieuwe besmettingen met het coronavirus, het tweede dagrecord op rij. Twee weken geleden werden 3000 gevallen per dag vastgesteld. Bij bijna 90 procent van de positief geteste Moskovieten wordt nu de extra besmettelijke Delta-variant gevonden, aldus Sobjanin.

Met nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van de horeca, wordt geprobeerd de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sobjanin neemt daarnaast drastische stappen om de lage vaccinatiegraad op te krikken. Veel inwoners willen zich niet laten inenten, maar sommigen worden daar alsnog toe verplicht. Tegen 15 augustus moet 60 procent van het personeel in bepaalde sectoren volledig zijn gevaccineerd.

13.20 - Regering India roept op tot voorzichtige versoepeling lockdowns

De centrale regering in India roept de staten en territoria op voorzichtig de lockdownmaatregelen te versoepelen, zodat het coronavirus niet opnieuw oplaait. Regionale autoriteiten heffen weer beperkingen op nu de zware tweede golf ten einde lijkt te komen.

Sinds de versoepelingen is het op veel plekken in India weer een stuk drukker op straat en op markten. Mede doordat er op die locaties onderling nauwelijks afstand wordt gehouden, wordt gevreesd voor een nieuwe besmettingspiek.

Minister Ajay Bhalla van Binnenlandse Zaken schrijft in een brief aan de staten en territoria dat ze het hele proces voorzichtig moeten aanpakken. Volgens Bhalla doen ze er goed aan een systeem in te voeren waarmee lokale beperkingen worden ingevoerd als er lokaal sprake is van een toename van het aantal besmettingen.

De minister dringt er ook op aan regelmatig toezicht te houden op de naleving van regels omtrent mondkapjes, afstand houden, handhygiëne en goede ventilatie in afgesloten ruimtes.

Het aantal bevestigde besmettingen is flink afgenomen sinds de tweede golf eind april en begin mei piekte. Dat waren er op het hoogtepunt meer dan 400.000 per dag. Zaterdag werden iets meer dan 60.000 nieuwe gevallen geregistreerd. India telt ruim 29,8 miljoen besmettingen en meer dan 385.000 coronadoden. Experts menen dat in India veel meer mensen besmet zijn geraakt en overleden dan officieel is geregistreerd.

12.15 - Outbreak Management Team niet meer elke week bijeen

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen, komt niet meer elke week bijeen. Dat hoeft niet meer nu het „aanhoudend de goede kant op gaat met het terugdringen van het coronavirus in Nederland”, schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

De Jonge spreekt zijn waardering uit voor de „cruciale adviserende rol” die het OMT heeft vervuld. Hij meldt dat het team van deskundigen zich nu vooral gaat bezighouden met de langere termijn, maar ook met de voorbereiding op mogelijke tegenvallers en een eventuele opleving van het virus.

Boegbeelden van het OMT waren het afgelopen anderhalf jaar RIVM-directeur Jaap van Dissel, ic-arts Diederik Gommers en viroloog Marion Koopmans.

03.30 - Laatste groep volwassenen kan prikafspraak maken

De laatste lichting volwassen Nederlanders kan vanaf zaterdag een afspraak maken voor een prik tegen het coronavirus. Dan zijn ruim 206.000 mensen die in 2003 zijn geboren aan de beurt. Degenen die al 18 zijn, krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. De mensen uit dat jaar die nu nog 17 zijn, mogen ook een prikafspraak maken. Zij krijgen het Pfizer/BioNTech-vaccin.

De vaccinatiecampagne in Nederland begon op 6 januari. Toen kregen de eerste zorgmedewerkers een inenting. In de weken erna werden bewoners en medewerkers van verpleeghuizen, mensen met handicaps in woonvormen en medewerkers van de acute zorg in ziekenhuizen gevaccineerd. Dit zijn de meest kwetsbare mensen en de mensen die voor ze zorgen.

Eind januari werden de eerste mensen op grond van hun geboortejaar gevaccineerd. Dit waren thuiswonende 90-plussers. Daarna werden de leeftijdsgroepen beetje bij beetje steeds jonger. Drie weken geleden kon iedereen die tussen 1969 en 1978 was geboren een afspraak maken. Twee weken geleden volgden de mensen uit 1979 tot en met 1984 en vorige week de mensen uit 1985 tot en met 1993. Sinds maandag kunnen mensen uit 1994 een vaccinatie plannen.

Inmiddels zijn meer dan 13 miljoen eerste en tweede prikken gezet bij ruim 8 miljoen mensen. Het kabinet verwacht dat half juli iedereen die dat wil een eerste prik heeft gehad. Eind deze maand krijgen de eerste kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder een uitnodiging.

03.00 - Weekenddrukte verwacht bij testlocaties vanwege toegang evenement

Vanwege de verplichte toegangstesten om evenementen te bezoeken, zal in de zomer bij testlocaties waarschijnlijk veel drukte ontstaan, met name in het weekend. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat er daarom meer capaciteit zal worden opgebouwd. Testen zullen ook gebruikt gaan worden bij toegang tot sportwedstrijden, maar ook bij poppodia, theaters, casino’s en discotheken.

Eind juni is de testcapaciteit volgens hem gepland op maximaal 350.000 testen per dag, verspreid over tientallen locaties. Er zijn al 243 evenementen aangemeld, met in totaal ruim 3 miljoen verwachte bezoekers. Een deel van de evenementen is pas na de zomer en dan is het nog niet duidelijk of toegangstesten nog nodig zullen zijn, aldus De Jonge.

Vanaf eind juni zijn weer evenementen toegestaan waarbij mensen geen mondkapje hoeven te dragen en ook geen 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Ze moeten recent wel getest zijn, gevaccineerd of een bewijs hebben dat ze al corona hebben gehad.

02.20 - Vergoeding paramedische herstelzorg na corona jaar verlengd

Covid-19-patiënten die last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling hiervoor zou aflopen op 1 augustus dit jaar, maar wordt, op verzoek van de Tweede Kamer, verlengd tot 1 augustus 2022, schrijft demissionair minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

„Het is belangrijk dat patiënten die in de tweede of derde golf ernstige Covid-19 hebben doorgemaakt ook paramedische herstelzorg kunnen krijgen vanuit het basispakket. Dat maken we mogelijk door de regeling te verlengen”, aldus Van Ark.

Sommige mensen die een besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt, ervaren tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen. Paramedische herstelzorg richt zich op het verminderen van deze klachten. Deze zorg bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en/of ergotherapie. Voor vergoeding van de paramedische herstelzorg is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig.