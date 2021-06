LIVE | Outbreak Management Team niet meer elke week bijeen

Nederland gaat weer zo goed als open

12.15 - Outbreak Management Team niet meer elke week bijeen

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen, komt niet meer elke week bijeen. Dat hoeft niet meer nu het „aanhoudend de goede kant op gaat met het terugdringen van het coronavirus in Nederland”, schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer.

De Jonge spreekt zijn waardering uit voor de „cruciale adviserende rol” die het OMT heeft vervuld. Hij meldt dat het team van deskundigen zich nu vooral gaat bezighouden met de langere termijn, maar ook met de voorbereiding op mogelijke tegenvallers en een eventuele opleving van het virus.

Boegbeelden van het OMT waren het afgelopen anderhalf jaar RIVM-directeur Jaap van Dissel, ic-arts Diederik Gommers en viroloog Marion Koopmans.

03.30 - Laatste groep volwassenen kan prikafspraak maken

De laatste lichting volwassen Nederlanders kan vanaf zaterdag een afspraak maken voor een prik tegen het coronavirus. Dan zijn ruim 206.000 mensen die in 2003 zijn geboren aan de beurt. Degenen die al 18 zijn, krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. De mensen uit dat jaar die nu nog 17 zijn, mogen ook een prikafspraak maken. Zij krijgen het Pfizer/BioNTech-vaccin.

De vaccinatiecampagne in Nederland begon op 6 januari. Toen kregen de eerste zorgmedewerkers een inenting. In de weken erna werden bewoners en medewerkers van verpleeghuizen, mensen met handicaps in woonvormen en medewerkers van de acute zorg in ziekenhuizen gevaccineerd. Dit zijn de meest kwetsbare mensen en de mensen die voor ze zorgen.

Eind januari werden de eerste mensen op grond van hun geboortejaar gevaccineerd. Dit waren thuiswonende 90-plussers. Daarna werden de leeftijdsgroepen beetje bij beetje steeds jonger. Drie weken geleden kon iedereen die tussen 1969 en 1978 was geboren een afspraak maken. Twee weken geleden volgden de mensen uit 1979 tot en met 1984 en vorige week de mensen uit 1985 tot en met 1993. Sinds maandag kunnen mensen uit 1994 een vaccinatie plannen.

Inmiddels zijn meer dan 13 miljoen eerste en tweede prikken gezet bij ruim 8 miljoen mensen. Het kabinet verwacht dat half juli iedereen die dat wil een eerste prik heeft gehad. Eind deze maand krijgen de eerste kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder een uitnodiging.

03.00 - Weekenddrukte verwacht bij testlocaties vanwege toegang evenement

Vanwege de verplichte toegangstesten om evenementen te bezoeken, zal in de zomer bij testlocaties waarschijnlijk veel drukte ontstaan, met name in het weekend. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat er daarom meer capaciteit zal worden opgebouwd. Testen zullen ook gebruikt gaan worden bij toegang tot sportwedstrijden, maar ook bij poppodia, theaters, casino’s en discotheken.

Eind juni is de testcapaciteit volgens hem gepland op maximaal 350.000 testen per dag, verspreid over tientallen locaties. Er zijn al 243 evenementen aangemeld, met in totaal ruim 3 miljoen verwachte bezoekers. Een deel van de evenementen is pas na de zomer en dan is het nog niet duidelijk of toegangstesten nog nodig zullen zijn, aldus De Jonge.

Vanaf eind juni zijn weer evenementen toegestaan waarbij mensen geen mondkapje hoeven te dragen en ook geen 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Ze moeten recent wel getest zijn, gevaccineerd of een bewijs hebben dat ze al corona hebben gehad.

02.20 - Vergoeding paramedische herstelzorg na corona jaar verlengd

Covid-19-patiënten die last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling hiervoor zou aflopen op 1 augustus dit jaar, maar wordt, op verzoek van de Tweede Kamer, verlengd tot 1 augustus 2022, schrijft demissionair minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

„Het is belangrijk dat patiënten die in de tweede of derde golf ernstige Covid-19 hebben doorgemaakt ook paramedische herstelzorg kunnen krijgen vanuit het basispakket. Dat maken we mogelijk door de regeling te verlengen”, aldus Van Ark.

Sommige mensen die een besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt, ervaren tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen. Paramedische herstelzorg richt zich op het verminderen van deze klachten. Deze zorg bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en/of ergotherapie. Voor vergoeding van de paramedische herstelzorg is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig.