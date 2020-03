Brandweer haalt coronapatiënt uit woning vanwege brand

De man is positief getest op het coronavirus en zat thuis in quarantaine. De brandweer haalde de zieke man vanaf het balkon met een hoogwerker naar beneden. De politie had intussen de omgeving afgezet.

Brandweermensen en ambulancemedewerkers droegen spullen om hun luchtwegen te beschermen. De brandweerlieden droegen zuurstofmaskers en -flessen, de ambulancemedewerkers speciale mondkapjes. Ook hadden de ambulancemedewerkers extra beschermende plastic kleren en handschoenen.

Omkleden in de meterkast

De brandweerlieden moesten na het blussen van de kleine brand in een meterkast hun pakken uitdoen en een trainingspak aantrekken. Met schone kleding keerden ze vervolgens terug naar de kazerne. De hulpdiensten volgden hiermee een protocol, dat moet voorkomen dat anderen worden besmet met het virus.