Heb je last van je mondkapje? Haal dan rustig adem en lees dit

Het valt op: nu we een mondmasker dragen, letten we plots veel meer op onze ademhaling, hoe diep we ademen en hoe vaak. Sommigen hebben zelfs echt last van dat lapje stof voor neus en mond. Maar zelfs zónder kapje ademen we vaak verkeerd, zeggen experts. Hoe moet het dan wel? En waarom is het zo belangrijk om op de juiste manier te ademen?