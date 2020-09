’Ga door met uitrol 5G-netwerk, maar hou gevolgen in de gaten’

Het 5G-netwerk maakt gebruik van meerdere frequenties. Sommige daarvan worden al gebruikt voor onder meer wifi-aansluitingen. Dat heeft niet geleid tot gezondheidsschade en die frequenties kunnen dus gewoon worden gebruikt voor 5G, aldus de Gezondheidsraad.

Het adviesorgaan raadt aan om één frequentie (26 GHz) nog niet in gebruik te nemen, omdat de mogelijke risico’s van de gezondheid daarvan nog niet genoeg zijn onderzocht. De raad suggereert ’voorzorg’ volgens het ALARA-principe, ’As Low As Reasonably Achievable’. „Dat betekent dat de blootstelling van de algemene bevolking en werknemers niet onnodig hoog moet zijn, ook als deze onder de limieten blijft, zolang dat redelijkerwijs haalbaar is.”

Goed monitoren

De raad zegt in een rapport dat het niet waarschijnlijk is dat 5G-straling kan leiden tot bijvoorbeeld kanker, vruchtbaarheidsproblemen, miskramen of afwijkingen bij de geboorte. Het is wel waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-straling samenhangt met „veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen”, maar het is niet bekend „of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid.”

Tot slot wordt aanbevolen de blootstelling en eventuele effecten van de twee frequenties die wel kunnen worden ingevoerd, 700 MHz en 3,5 GHz, goed te monitoren.