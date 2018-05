’Spoorwegovergang Bussum levensgevaarlijk’

Volgens de 38-jarige Anton, die komt kijken naar de ravage, was het ‘wachten op ongelukken’. ,,Een lesauto slaat per uur wel tien keer af. Misschien moeten ze niet meer over spoorwegovergangen rijden?”

ProRail: juist veilig

Volgens Mercedes Grootscholten van ProRail staat de spoorwegovergang in het centrum van Bussum juist bekend als een ‘behoorlijk veilige’. ,,Hij is niet te breed”, vertelt ze terwijl ze naar de overgang wijst waar twee sporen een redelijk drukke weg kruisen.

,,De laatste aanrijding hier was eind jaren negentig. Toen was er geen dodelijk slachtoffer te betreuren. Nu wel, en dat is verschrikkelijk.” Er wordt minutieus onderzoek gedaan, vertelt ze.

Op de Herenstraat in Bussum is dinsdagochtend één persoon om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. Een tweede inzittende wist op tijd uit de auto te komen.

De lesauto reed net over de spoorwegovergang toen de motor afsloeg. Een intercity ramde de auto die na de klap meters verderop tot stilstand kwam. Het ongeluk vond plaats bij een spoorwegovergang met spoorbomen. In de trein raakte niemand gewond.