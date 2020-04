Coronatijd niet saai met 200.000 suikerzakjes op zolder

Martijn Bulterman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH): „De televisie is onze grootste concurrent.” Ⓒ ANKO stoffels

Utrecht - Het is hobbytijd! Want nu alle films en series wel gezien zijn, duikt de klassieke hobbyist weer op. Postzegels, modelbouw, gezelschapsspellen en speelgoed van vroeger. De nostalgie wordt in tijden van corona letterlijk van zolder getrokken. In deze dagen zoeken mensen weer hun oude vertrouwde hobby op.