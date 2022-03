LIVE | Advocaten MH17-verdachte Oleg Poelatov: ’Hij krijgt geen eerlijk proces’

Verslaggever Saskia Belleman volgt de zaak in Amsterdam. Lees haar liveverslag onderaan dit artikel.

„Daar doen twaalf dagen pleidooi niets aan af”, zeiden zijn advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck woensdag tijdens de tweede dag van hun uitgebreide verdediging van Poelatov in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Ten Doesschate verweet het Openbaar Ministerie doelbewust te hebben gehandeld in strijd met de belangen van Poelatov. „Vanaf het begin is een bepaalde weg ingeslagen en zijn wij belemmerd in het voeren van een adequate verdediging.”

’Publiekelijk tentoonstellen’

Ten Doesschate hekelde het „publiekelijk tentoonstellen” van Poelatov tijdens een wereldwijd uitgezonden persconferentie op 19 juni 2019. Tijdens die bijeenkomst werden de foto’s, namen en geboortedata van de vier verdachten getoond en werd volgens haar geen enkele slag om de arm gehouden bij de presentatie van de onderzoeksbevindingen. Dat vlucht MH17 was neergehaald met een BUK-raket die was afgevuurd door Russen van de 53ste brigade uit Koersk, werd als zekerheid gebracht.

Van het principe dat eenieder onschuldig is totdat het tegendeel door een rechter is vastgesteld, kwam niets terecht, aldus de advocate: In de ogen van het publiek waren Poelatov en zijn medeverdachten als gevolg van de stellige uitlatingen van het OM, al daders.

Ten Doesschate: „Poelatov en zijn naasten zijn voor de rest van hun leven gebrandmerkt en van dat stempel komen ze nooit meer af. Het OM deed geen enkele poging om een volksgericht te voorkomen. Door te spreken in termen van onwrikbare zekerheden is er in de hoofden van veel mensen geen ruimte meer voor het idee dat het ook anders kan zijn gegaan. Zelfs het uiten van twijfels maakt heel veel mensen heel erg boos.”

’Virulente mediacampagne’

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens schrijft voor dat autoriteiten zich moeten onthouden van uitlatingen die ervoor zorgen dat iemand in de ogen van de bevolking al schuldig is, zegt de advocate. Dat voorschrift is volgens haar met voeten getreden. Ze zei te vrezen dat zelfs professionele rechters niet onberoerd kunnen zijn gebleven door de „virulente mediacampagne” van het OM.

Poelatov wist tot die persconferentie in 2019 niet dat hij werd gezien als verdachte. Het OM had volgens de raadsvrouwe geen enkele poging gedaan om hem te vinden en te horen. Daarmee werd hem ook de mogelijkheid ontnomen om zelf onderzoek te (laten) doen en zijn verdediging goed voor te bereiden. Pas op 2 oktober 2019 plofte er een dagvaarding bij Poelatov op de mat, terwijl het onderzoek al jaren liep.

Het OM eiste eerder levenslang tegen alle vier verdachten. Poelatov is de enige die zich door advocaten laat vertegenwoordigen.