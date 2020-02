Staatssecretaris Mona Keijzer wil rem op immigratie

De Telegraaf liet een representatief onderzoek uitvoeren naar hoe Nederlanders aankijken tegen de toestroom naar ons land.

Daaruit blijkt dat een meerderheid (65 procent) vindt dat immigratie moet worden teruggeschroefd. Ook veel mensen met een niet-westerse achtergrond (48 procent) zijn het daarmee eens.

Groeigrenzen

CDA-bewindsvrouw Keijzer gaf zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag haar reactie. Ook zij ziet dat we in Nederland tegen groeigrenzen aanlopen en vindt dus dat de rem erop moet. Maar een immigratielimiet wil ze niet noemen. „Dan komt natuurlijk de vraag: noem eens een aantal. En dat zou je kunnen doen. Maar we hebben nu eenmaal internationale verdragen. En dan wordt het ingewikkeld.”

Het Rotterdamse LPF-raadslid Tanya Hoogwerf, ook aanwezig in de WNL-studio, ziet nog wel een andere reden dat Keijzer nu geen immigratiemaximum noemt. „Dat is best lastig binnen deze coalitie. We zullen moeten wachten op volgende verkiezingen”, meent ze.

Arbeidsmigranten

Eerder gaf vicepremier Hugo de Jonge aan ee grens aan het aantal vluchtelingen en arbeidsmigranten overweegt. „Doelstellingen”, noemt hij dat zelf. Ook wilde daar geen getal op plakken.

Volgens de CDA-bewindsman vindt een groot deel van de politiek de discussie over het inperken van migranten ’ongemakkelijk’. „Het vrije verkeer van personen in de EU is zo heilig dat we er nauwelijks over durven te praten”, zei hij in een interview met NRC.