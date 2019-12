Mannen brengen tas gestolen antennes terug

Ⓒ Hollandse Hoogte

OOSTERHOUT - Twee mannen hebben zaterdag een tas vol met auto-antennes afgeleverd bij het politiebureau in Oosterhout. In de nacht van vrijdag op zaterdag had het duo in een dronken bui twaalf antennes van de auto’s in de St. Janstraat afgehaald. Volgens de politie kwamen ze bij het ontwaken tot het besef dat de actie niet heel handig was. Ze besloten daarop met de antennes naar de politie te gaan.