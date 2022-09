VS ’erg bezorgd’ over behandeling Navalny in Russische gevangenis

De Russische gevangenisautoriteiten hebben zich bemoeid met Navalny’s voorbereiding van zijn verdediging en de communicatie met zijn advocaat, zei Price in een verklaring. Hij zei ook dat Navalny herhaaldelijk in eenzame opsluiting is geplaatst voor kleine vermeende overtredingen.

Navalny liet donderdag weten niet meer in vertrouwelijkheid contact te kunnen hebben met zijn advocaat. Alle correspondentie en overleg met zijn juridische adviseurs wordt door de gevangenisdirectie gecontroleerd. Op Twitter, waar Navalny via zijn advocaten berichten post, schreef de Kremlin-criticus dat de autoriteiten weigeren te vertellen waarom ze die maatregel hebben genomen.

Navalny is in Rusland de belangrijkste politieke tegenstrever van president Vladimir Poetin. Hij zit een celstraf uit van 11,5 jaar na schuldig te zijn bevonden aan overtreding van de regels tijdens zijn proeftijd, fraude en minachting voor de tenlasteleggingen door de rechter. De oppositieleider houdt vol dat alle aanklachten tegen hem zijn verzonnen om afwijkende meningen in de kiem te smoren en zijn politieke ambities te dwarsbomen.

Vorig jaar keerde Navalny terug naar Rusland na in Duitsland te zijn behandeld wegens vergiftiging met het zenuwgas novitsjok door vermoedelijk de Russische geheime dienst in Siberië.