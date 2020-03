Prins William: ’Luister naar adviezen’

Prins William hoopt dat Britten helpen de verspreiding van het virus te beperken. Ⓒ Foto AFP

LONDEN - De Britse prins William heeft zijn landgenoten vrijdag op het hart gedrukt, om gehoor te geven aan de adviezen die de overheid geeft over het nieuwe coronavirus. „We moeten allemaal ons steentje bijdragen als we de zwaksten in de samenleving willen beschermen”, zei de prins tijdens een bezoek aan een callcenter van de NHS, de Britse dienst voor gezondheidszorg.