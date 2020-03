Spullen van dode vrouw gevonden in Friese Cornjum

Ⓒ Anton Kappers

CORNJUM - Bij een grootschalige zoekactie in en bij een sloot in het Friese Cornjum, waar in februari het lichaam van de 55-jarige Karin Grijpstra werd gevonden, zijn spullen aangetroffen die vermoedelijk van de vrouw waren. De politie kan niet zeggen om wat voor soort spullen het gaat. De politie gaat ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.