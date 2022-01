John van den Heuvel: bivakmuts en cryptotelefoon gevonden in Audi, geen wapens

Snelweg A2 werd vrijdag volledig afgezet na het incident. Van den Heuvel kwam net bij De Telegraaf vandaan in Amsterdam, vertelt hij. „We zouden nog kort een tussenstop maken en dan naar een afspraak in het zuiden van het land”, aldus de journalist. „Ik was geconcentreerd aan het bellen met een vader voor het programma Ontvoerd en kreeg niet door wat er om me heen gebeurde. Ik kreeg wel door dat we steeds harder gingen rijden. De zwaailichten aan en de sirene.”

Van den Heuvel werd door elkaar geschud toen de gepantserde wagen over het fietspad reed om de achtervolger kwijt te raken. „Het ging best wel ruw maar ik bleef bellen.”

Tweehonderd kilometer per uur

De voertuigen gingen de ringweg A10 op en het tempo ging verder omhoog. „Ik vroeg geïrriteerd of de sirene uit kon want ik zat te bellen. Die politiemensen bleven keurig en zeiden: ’We moeten wel want er is een incident’. Ik onderbrak het telefoongesprek en de politieman zei: ’We gaan naar een ophoudlocatie, niet naar het zuiden’. Over de tweehonderd kilometer per uur zijn we toen maar doorgereden. Ik merk vaak op de snelweg dat mensen naast of achter het konvooi gaan rijden om te kijken wie erin zit. Dan klapt er een bordje op van ’afstand houden, politie’. Dat doen mensen dan meestal wel. Ik dacht dus eerst aan nieuwsgierige mensen. Pas op het politiebureau kreeg ik te horen wat er aan de hand was. De indruk van mijn beveiligers was dat we vanaf Amsterdam gevolgd werden door twee motorscooters. Toen we de ring op gingen, zette ook een snelle Audi de achtervolging in. Die week niet. Mogelijk was er ook nog een tweede Audi. Dat gaf hen een heel onprettig gevoel, het gaf de doorslag om snel naar een veilige plek te rijden.”

’Een soort klusjesman’

Van den Heuvel vindt dat zijn beschermers accuraat hebben opgetreden. Nog steeds is niet zeker of het om een intimidatiepoging ging of een daadwerkelijke aanslag. „Het kan nog steeds zo zijn dat het een bluffertje was. Dan was het wel uitermate dom.”

In de Audi zijn geen wapens aangetroffen, wel een bivakmuts en een bij criminelen vaak gebruikte cryptotelefoon. De chauffeur was Mourad O., die voorkomt in het onderzoek naar de moord op Ranko Scekic in 2016. „Bekend bij de politie. Geen ernstige strafbare feiten, maar wel iemand uit die contreien. Een soort klusjesman voor legale en illegale activiteiten.”