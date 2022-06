President Ecuador verlaagt brandstofprijzen vanwege protesten

Het ministerie van Energie waarschuwde zondag dat de olieproductie al met 50 procent is teruggelopen ten opzichte van de 520.000 vaten van voor de start van de demonstraties. „Als deze situatie aanhoudt, zal de olieproductie in minder dan 48 uur worden opgeschort. Vandalisme, de bezetting van olievelden en het afsluiten van wegen verhinderen het vervoer van het materiaal en de diesel die nodig zijn om de productie gaande te houden.”

Ecuador heeft te kampen met stijgende inflatiecijfers, hoge werkloosheid en armoede die tijdens de coronapandemie sterk is toegenomen. Sinds 2020 zijn de brandstofprijzen fors gestegen, in het geval van diesel bijna verdubbeld. Inheemse Ecuadoranen startten de acties, maar ook studenten, arbeiders en anderen sloten zich er na verloop van tijd bij aan. Een van de eisen van Conaie, een invloedrijk samenwerkingsverband van inheemse groepen dat opriep tot het protest, was dat de overheid zou snijden in de brandstofprijs. Of de door Lasso aangekondigde 10 procent voor Conaie genoeg is, is maar zeer de vraag.

Het parlement van Ecuador debatteert intussen over de vraag of het een afzettingsprocedure tegen de president moet starten. Tot nu toe heeft de oppositie daartoe niet genoeg steun weten te vinden.