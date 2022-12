Premium Het beste van De Telegraaf

Flesje antirimpelcrème van 500 euro op zakenbeurs: ’Een buitenkansje’

Een luxe-beurs in tijden dat gewone burgers hun gasrekening niet eens meer kunnen betalen, is dat niet wat over de top? Nee hoor, het kan heus wel, zo meent de organisatie van de donderdag afgetrapte ’Masters Expo’ in de Amsterdam Rai. Helemaal nu het thema is veranderd van blingbling-festijn naar zakenbeurs. Maar of dat in de praktijk lukt?