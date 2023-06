Trump in rechtbank: niet schuldig aan achterhouden geheime documenten

Trump zal de rechtbank zonder voorwaarden mogen verlaten. Aanklagers hebben tegen de rechter gezegd dat er geen risico is dat Trump zal vluchten. Omdat hij zeer herkenbaar is, hoefde hij geen foto te laten maken voor de zitting begon. Wel werden zijn vingerafdrukken afgenomen.

Het was de tweede keer in korte tijd dat Trump werd voorgeleid in een rechtbank. Tien weken geleden moest Trump voor een rechtbank in Manhattan verschijnen voor aanklachten rond zwijggeld dat hij aan een pornoactrice had betaald. Ook toen zei hij onschuldig te zijn.

