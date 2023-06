Trump verlaat rechtbank Miami, toegejuicht door aanhangers

Op beelden was te zien dat Trump met een autocolonne uit de rechtbank wegreed. Trump stak zijn duimen op naar aanhangers die hem langs de weg toejuichten. Een tegendemonstrant in een gevangeniskostuum werd door de politie tegen de grond gewerkt toen hij voor Trumps auto de weg op rende. Bij Trumps aankomst liep mogelijk dezelfde man met zo’n kostuum ook al de weg op.

Trump mocht de rechtbank zonder reisbeperkingen verlaten. Aanklagers hadden tegen de rechter gezegd dat er geen risico is dat Trump zal vluchten. Omdat hij zeer herkenbaar is, hoefde hij geen foto te laten maken voor de zitting begon. Wel werden zijn vingerafdrukken afgenomen. De rechter heeft Trump verboden om contact te hebben met mensen die mogelijk zullen getuigen in de zaak. Na de zitting zal Trump een toespraak houden bij zijn golfclub in Bedminster in de staat New Jersey.

Naast Trump moest ook zijn vertrouweling Walt Nauta in de rechtbank verschijnen. Omdat Nauta geen lokale advocaat had, zal zijn voorgeleiding later plaatsvinden. Hij hoefde zich niet uit te spreken over schuld of onschuld.

Het was de tweede keer in korte tijd dat Trump werd voorgeleid in een rechtbank. Tien weken geleden moest Trump voor een rechtbank in Manhattan verschijnen voor aanklachten rond zwijggeld dat hij aan een pornoactrice had betaald. Ook toen zei hij onschuldig te zijn.

Ⓒ ANP / AP

Ⓒ ANP / AP

Ⓒ ANP / SIPA USA