Autopsierapport: Zwarte arrestant in Atlanta overleden aan twee schotwonden

Het Openbaar Ministerie van Fulton County laat weten dat de autopsie onderdeel zal uitmaken van het onderzoek en hoopt medio volgende week een beslissing te nemen over mogelijke aanklachten tegen de betrokken agenten. Volgens het OM moeten nog twee getuigen worden gehoord en wacht het nog op de uitkomsten van andere onderzoeken.

„We werken de klok rond om dit onderzoek af te ronden, en ik hoop dat we onze beslissing halverwege de week kunnen aankondigen”, aldus officier van justitie Paul Howard.

Zowel het Georgia Bureau of Investigation, het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia, als het OM van Fulton County doen onderzoek naar de dodelijke schietpartij.

De politiechef van Atlanta, Erika Shields, nam ontslag na de schietpartij. De agent die ervan wordt verdacht Brooks te hebben doodgeschoten is ontslagen en de andere bij het incident betrokken politieman kreeg administratief verlof. Beide agenten zijn wit.

Het incident leidde zaterdag tot demonstraties in Atlanta. Die liepen aan het einde van de avond uit de hand toen een groep actievoerders het fastfoodrestaurant in brand stak. De politie is op zoek naar de daders en publiceerde foto’s van een gemaskerde, vermoedelijk witte vrouw die mogelijk betrokken is bij de brandstichting. Er is een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd.

