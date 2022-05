Premium Het beste van De Telegraaf

Blokken onder de zon Caribisch eindexamen: een tropisch decor maar dezelfde opdracht

Door Emile Kossen

Jun Hao Feng, lerares Shadelle Sint Jago, Maya Winklaar (achterste rij, v.l.n.r.), Beau van Wijk en Deshawna Leito puffen uit na hun eindexamen Nederlands. Ⓒ Foto Flavio Maestroni

Kralendijk - Ook in Caribisch Nederland is het eindexamentijd. Het uitzicht vanuit de examenzaal is tropisch, maar de leerlingen maken gewoon hetzelfde examen Nederlands. Eerst eindexamen doen, daarna afkoelen in zee.