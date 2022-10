Man aangehouden na dodelijke steekpartij in Beverwijk

Premium Binnenland

Wat draagt een crimineel? Oplichters woonden als zwijnen maar gingen gekleed als filmsterren

Kunststof badslippers van 800 euro, een hoodie van 1.300 euro, een jasje van 3.475 euro, een tasje van ruim 4 mille. Kleine criminelen hullen zich graag in peperdure statusverhogende designerkleding. No problem, bro! „Toen hij in de verhoorkamer besefte dat-ie zijn dure sneakers voorgoed kwijt was, ...