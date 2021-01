Woede over moord op gorilla-bewakers

Natuur

Kraamkamer in Waddenzee: grijze zeehondjes geboren!

De onbewoonde eilandjes Griend en Richel in de Nederlandse Waddenzee zijn weer even bewoond. Het geboorteseizoen van de grijze zeehond is namelijk in volle gang. Op de hoger gelegen zandplaten in het Waddengebied zien de zeehondenpups deze winter het levenslicht.