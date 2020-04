Transseksuele man wil niet de ’moeder’ van zijn kind zijn

De Engelse Freddy McConnell. Ⓒ Hollandse Hoogte

Londen - Een rechtszaak moet woensdag uitwijzen of een transseksuele man die is bevallen van een kind, maar niet ’moeder’ op de geboorteakte wil hebben staan, in het gelijk wordt gesteld. De Engelse Freddy McConnell wil liever ’vader’ of ’ouder’ genoemd worden, maar de familieafdeling van het gerechtshof denkt daar anders over.