Jongetje na duw van tiende verdieping Tate Modern aan beterende hand: ’Hij herinnert zich steeds meer’

De jongen, toentertijd op bezoek in Londen, is inmiddels 8 jaar oud. De tot poging moord veroordeelde Bravery duwde hem bewust van de tiende verdieping van het museum naar beneden. De jongen oefent in judo en aangepast boogschieten voor herstel. Ook krijgt hij speciale lessen in het zwembad. Zowel zijn lichamelijke als geestelijke conditie verbetert met de tijd, meldt zijn familie volgens Britse media. „Onze zoon heeft altijd van sporten gehouden, hij vindt het geweldig om dit allemaal te doen.”

Na de horrorval werd in Groot-Brittannië een inzamelingsactie gehouden voor de jongen en zijn ouders. Dat leverde zo’n 400.000 euro op. De jongen gaat regelmatig naar specialisten in Parijs om zijn rug, schouder en heup te laten controleren. „Die controle zullen we nu elk half jaar moeten doen, om er zeker van te zijn dat hij niet weer een korset nodig heeft.”

Het kind had na het ongeluk veel moeite met een juiste ademhaling. „We hebben een nieuwe logopedist gevonden en dankzij haar heeft onze kleine ridder aanzienlijke vorderingen gemaakt met slikken en ademen. Kaarsjes uitblazen kan hij weer en ook het drinken gaat beter.”

Moed

Aan het zicht en geheugen van de jongen wordt verder gewerkt door sessies met zijn neuropsycholoog. „Hij herinnert zich steeds meer dingen die hij overdag heeft gedaan of wat hem is verteld.” Daarnaast slaagt hij erin om ondanks zijn beperkingen in de klas mee te draaien. „Hij is buitengewoon moedig en hardwerkend.”