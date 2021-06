Brand in eierverwerker Raalte: ’De stank was wel irritant’

Binnenland

Dodelijke brand Hilversum blijkt aangestoken, bewoners werden al lange tijd geïntimideerd

De dodelijke brand in een woning aan Lutherhof in Hilversum waarbij twee personen om het leven kwamen is aangestoken. Dat niet alleen, uit politieonderzoek is verder gebleken dat de bewoners al tijden geïntimideerd werden. Waarom is echter nog de vraag.