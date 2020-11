Toch maar één dader Wenen: dit weten we

Aanvankelijk gingen de autoriteiten er vanuit dat er meerdere daders zouden zijn, maar inmiddels lijkt het erop dat de 20-jarige alleen handelde. Een tweede dader willen de autoriteiten echter nog niet helemaal uitsluiten. De politie zou deze voorlopige conclusie trekken na het bestuderen van 50% van het videomateriaal.

Volgens Nehammer werd de dader negen minuten na zijn eerste schot uitgeschakeld. Er vielen vier doden en 22 gewonden.

Het zou gaan om de 20-jarige Kujtim Fejzulai die in april 2019 werd veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich bij de extremistische terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan te sluiten. Vlak voor zijn daad in Wenen zette hij een foto van zichzelf met wapens op Instagram.

Net uit gevangenis

De aanslagpleger had een gevangenisstraf van 22 maanden gekregen, maar werd begin december voorwaardelijk vrijgelaten, vertelde Nehammer. Ook zou hij zich tijdens zijn hechtenis zo goed hebben gedragen dat hij werd gezien als gederadicaliseerd. Ook na zijn vrijlating bleef hij deradicaliseringsbijeenkomsten bezoeken. „Ondanks alle signalen dat hij goed integreerde, deed hij in werkelijkheid precies het tegenovergestelde”, aldus Nehammer. „De dader is erin geslaagd het programma van justitie voor de gek te houden, de mensen daar voor de gek te houden en hierdoor een vervroegde vrijlating te verkrijgen”, zei de minister.

Lees verder onder de kaart

Nehammer had hij zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. „Hij was uitgerust met een nepbomgordel, een automatisch geweer, een pistool en een kapmes om deze walgelijke aanval op onschuldige burgers uit te voeren”, zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens Florian Klenk, hoofdredacteur van het Oostenrijkse magazine Falter werd hij in 2000 geboren in Wenen, waar hij ook opgroeide. „Zijn ouders komen uit Noord-Macedonië en hebben niets met islamisme te maken”, schreef Klenk dinsdagochtend op Twitter.

Reis naar Syrië

Fejzulai zou ook al bekend geweest zijn bij het Federale Bureau tegen Terrorisme omdat hij in juli van plan was naar Syrië te reizen. „De autoriteiten dachten echter niet dat hij een terroristische aanslag kon plannen”, voegde Klenk er nog aan toe.

Bekijk ook: Zeker vier doden en 15 gewonden na aanslag in Wenen

Volgens de minister Nehammer poste Kujtim Fejzulai vlak voor de aanslag een foto op zijn Instagram-account waarop hij te zien is met twee wapens die hij tijdens de aanslag zou hebben gebruikt. Dat meldt onder meer de Daily Mail.

Volgens Nehammer is de politie al vijftien huizen binnengevallen en zijn 14 mensen aangehouden die in verband staan met de verdachte.