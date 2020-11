Wat weten we nu over de daders in Wenen?

In april 2019 werd hij veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich bij de extremistische terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan te sluiten.

De aanslagpleger had een gevangenisstraf van 22 maanden gekregen, maar werd begin december voorwaardelijk vrijgelaten, vertelde Nehammer. De vervroegde vrijlating zou te maken hebben met zijn jonge leeftijd, meldt Reuters.

Nehammer had hij zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. „Hij was uitgerust met een nepbomgordel, een automatisch geweer, een pistool en een kapmes om deze walgelijke aanval op onschuldige burgers uit te voeren”, zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Kurtin S.

Een journalist van het Oostenrijkse medium Falter meldde dinsdagochtend ook dat hij de identiteit van de doodgeschoten terrorist heeft achterhaald. Volgens hem zou het gaan om een 20-jarige man die is geboren in Wenen en roots heeft in Albanië. Hij zou Kurtin S. heten en was volgens de journalist bekend bij de veiligheidsdiensten, omdat hij naar Syrië wilde gaan.

Kurtin S. en zijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Noord-Macedonië, schrijft Falter-redacteur Florian Klenk op Twitter. Volgens Klenk achtte de politie de man niet in staat tot het plegen van een aanslag.

Volgens de politie is er op zes plekken geschoten en waren er meerdere gewapende daders. De politie spreekt van maximaal vier daders, meldt de Oostenrijkse krant Kurier. Over de andere daders is nog niets bekend. Volgens Nehammer is de politie al vijftien huizen binnengevallen en zijn verschillende mensen aangehouden die in verband staan met de verdachte.