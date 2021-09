Hamer tikt partijen op de vingers na mislukte formatie

Dat schrijft Hamer donderdag in haar eindverslag, na ruim drie maanden als informateur op zoek te zijn geweest naar een meerderheid voor een nieuw kabinet. Dat is haar niet gelukt, omdat VVD en CDA niet met PvdA én GL in een partij wilden, die partijen elkaar niet loslieten en D66 het voortzetten van het huidige kabinet met CU blokkeerde.

„Het feit dat het niet tot een doorbraak voor een meerderheidsvariant heeft kunnen komen beschouw ik als zeer zorgelijk”, zegt Hamer, die de houding van de zes partijen laakt: „Onze parlementaire cultuur heeft altijd bestaan uit de bereidheid van partijen om toch maar, soms met hele lange tanden, aan onderhandelingen te beginnen.”

De informateur trekt de harde conclusie dat er nu een situatie is ontstaan die ’het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten’. Hamer: „Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen zich dit te realiseren en het vertrouwen van de kiezer niet verder te verkleinen.”

Hoewel partijleiders buiten de deur bezworen vooral ’langs de lijnen van de inhoud’ te praten, is het volgens Hamer juist veel te veel gegaan over het beeld en de poppetjes gegaan. Ze noemt onder meer ’de positionering van partijen ten opzichte van elkaar en de beeldvorming daarover’, als struikelblok en constateert: „Tijdens de gesprekken is er ook veel tijd besteed aan wat over elkaar in de media is gezegd.”

Volgens Hamer is het zinloos om een nieuwe poging te wagen om een nieuwe meerderheidsvariant te zoeken. Zij raadt de nieuwe informateur, als het aan de VVD ligt wordt dat Johan Remkes, aan om zich te ’richten op het vormen van een minderheidscoalitie uit een nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA’.