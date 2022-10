Britten draaien omstreden belastingplan terug: ’Hebben geluisterd’

Kwarteng kondigde vorige week vrijdag belastingverlagingen aan van in totaal 45 miljard pond. De meest omstreden maatregel was het plan om de hoogste belastingschijf te schrappen. Deze zou inhouden dat ook de allerrijkste Britten voortaan maximaal 40% in plaats van 45% inkomstenbelasting hoeven te betalen over hun inkomen van boven de 150.000 pond (ongeveer 170.000 euro).

De reden van dit plan was dat de Britse premier Liz Truss ervan overtuigd is dat als vermogende Britten meer te besteden hebben, zij meer geld in de economie pompen.

Dit plan is echter weer van tafel. Op Twitter schrijft de minister: „We snappen het, we hebben geluisterd.”

Volgens de BBC zouden parlementsleden zich hebben verzet tegen het plan. Ook werd gevreesd dat Truss een stemming in het Lagerhuis over het voorstel zou verliezen.

Het Britse pond bereikte maandag een historisch dieptepunt en staatsobligaties daalden zo snel in waarde dat de Bank of England moest ingrijpen. Zou de centrale bank niets hebben gedaan, dan zouden pensioenfondsen deels zijn ingestort.