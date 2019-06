Vermiste Hania (12) met verdachte in Hilton Hotel gevonden

Een woordvoerder van de familie meldt aan De Telegraaf dat ze enorm blij zijn hun zusje en dochter weer in de armen te kunnen sluiten. Sinds gisteravond hebben ze niet meer geslapen. Het meisje is in goede gezondheid teruggevonden. Ze keert vanavond weer terug naar huis.

Heel Nederland was deze dag in de ban van het vermiste meisje. Rond de middag werd duidelijk dat zij in het gezelschap was van een Amerikaanse zedendelinquent van rond de 50 jaar met wie zij donderdagmiddag mee zou zijn gegaan. Sinds haar vermissing donderdag werkten agenten en rechercheurs non-stop door om het meisje en de man te vinden. Uiteindelijk kwam de politie hen op het spoor, wat leidde tot een inval in een hotel in Rotterdam.

De scholiere werd donderdagmiddag omstreeks 12:30 uur voor het laatst gezien bij haar basisschool aan de Vaandrigstraat. Zij was eerder weggegaan nadat ze haar leraar verteld had dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Volgens de politie bleek die afspraak echter niet te kloppen. Het meisje had volgens bronnen rondom het onderzoek geen telefoon bij zich.

De politie sloeg groot alarm, onder meer via een Amber Alert, na de verdwijning van Hania (12). Ⓒ ANP

Chatgesprekken

Ongeruste familieleden sloegen aan het einde van de middag alarm omdat het niets voor Hania is om niet stipt op tijd thuis te komen. De familie vertelde de politie dat Hania chatcontacten heeft gehad, die inmiddels bleken te zijn gewist. Andere sporen die de politie vond en onderzoek deden de zorgen alleen maar toenemen.

Ook werd de politie op het spoor gezet van de man die nu is aangehouden. Officieel spreekt de politie van een Engelstalige man, maar bronnen rondom het onderzoek weten te vertellen dat het gaat om een Amerikaan die een strafblad zou hebben vanwege seksueel misbruik van minderjarigen.

