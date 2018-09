Weinig schade, wel overlast door storm

Door het geringe aantal schademeldingen komt het Verbond ook niet met een schatting van de schade. ,,Het gaat zeker niet om miljoenen.''

Opvallend was dat bij de meldingen die bij de verzekeraars binnenkwamen veel schade aan tuinmeubelen zat. Na de mooie dagen van afgelopen week stonden die veelal nog buiten. De verzekeraars raden mensen dan ook hun tuinmeubelen binnen of vast te zetten. ,,Het zal deze zomer vast nog wel een paar keer voorkomen dat we slecht weer krijgen. Het blijft Nederland.''