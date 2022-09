Felle kritiek op asielbeleid: ’Het ontbreekt aan politieke wil’

De Kamer debatteert donderdag over de compleet vastgelopen opvang van asielzoekers. Onlangs sloten coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU een deal om de asielcrisis te bezweren, maar politici van links tot rechts beseffen dat er meer nodig is. „Ons land bereikt de grenzen van wat het aankan”, erkent VVD-Kamerlid Brekelmans.

„De instroomcijfers zijn sinds de deal inderdaad hoger, maar dat kan ook andere oorzaken hebben”, zegt de liberaal die nog altijd pleit voor een tijdelijke procedurestop. De VVD heeft in z’n verkiezingsprogramma stevige maatregelen zoals een procedurestop staan, maar daar komt tot op heden niks van terecht. Dat zijn ambities voor de toekomst en er is nu een crisis, zegt Brekelmans vergoelijkend.

D66-Kamerlid Podt pleit vooral voor extra opvangplaatsen. Ze wil opvang beter spreiden over het land, desnoods met dwang. CDA-Kamerlid Peters vindt dat de instroom echt naar beneden moet. „Elk jaar moeten we een stad ter grootte van Venlo bouwen, dat kan gewoon niet. Hoeveel migranten willen we eigenlijk huisvesten?” De CDA’er heeft het over ’een streefgetal’. De christendemocraat wil opvang bovendien beter verdelen over het land.

’Nederland is bomvol’

„Deze coalitie is geobsedeerd door het faciliteren van zoveel mogelijk asielzoekers”, fulmineert PVV-Kamerlid Markuszower. ’De afgelopen twaalf jaar heeft met name de VVD volop migranten toegelaten’, zegt de PVV’er. „Nederland is bomvol, sluit onze grenzen voor alle asielzoekers en migranten uit niet westerse landen.” De PVV stelt onder meer voor om asielzoekers elders op te vangen en om migranten die zich misdragen vast te zetten.

„Wat is het een puinhoop”, zegt SP-Kamerlid Van Dijk. Hij kraakt vooral het beleid van de VVD, de partij die al ruim tien jaar de verantwoordelijke bewindspersoon levert. Van Dijk heeft dan ook weinig vertrouwen in een oplossing. „Er zijn eerder beloftes gedaan en niet waargemaakt.”

Ook Denk-Kamerlid Azarkan richt zijn pijlen op de VVD, de partij die volgens hem al jaren ’stoere taal uit maar niks presteert’. PvdA-Kamerlid Piri noemt de onlangs gesloten asieldeal ’nog niet eens het begin van een oplossing voor de problemen’. Volgens JA21-leider Eerdmans is het draagvlak voor asielopvang ’tot onder het nulpunt gedaald’. „De instroom is het probleem, maar het kabinet komt met alleen maar meer opvang. Deze staatssecretaris gaat het probleem niet oplossen.”

BBB-leider Van der Plas vindt dat kabinetten onder leiding van de VVD en CDA de asielketen hebben laten vastlopen. „De eerste helft dit jaar kwamen er al 122.000 migranten. De grenzen van ons asielbeleid zijn bereikt en overschreden.” Van der Plas vindt het niet te verkopen dat kleine dorpen worden geconfronteerd met grote hoeveelheden asielzoekers.

’Politieke onwil’

Het kabinet is de controle volledig kwijt, stelt Kamerlid Van Haga. „Maar dat kan ook niet anders met een staatssecretaris die eerder zei: ’hoe meer asielzoekers, hoe beter’.” Van Haga wil dat er eindelijk wat aan de instroom wordt gedaan. „Er zijn heel veel oplossingen, maar het ontbreekt aan de politieke wil.”

Tweede Kamerleden spreken onder meer over de situatie in opvangcentrum Ter Apel, waar migranten door drukte wekenlang buiten sliepen. Maar ook op de door de coalitie gesloten ’asieldeal’ klinkt kritiek. Schaarse huurwoningen worden ingezet om nog dit najaar 20.000 asielzoekers met een verblijfsstatus te huisvesten. Bovendien trekt het kabinet honderden miljoenen euro’s uit om druk op de asielopvang te verlichten.

Andere woningzoekenden kunnen een sociale huurwoning vaker op hun buik schrijven, nu het kabinet nog eens extra gas geeft met het geven van woningen aan statushouders. Het percentage huurhuizen dat aan hun wordt vergeven, gaat tijdelijk omhoog van 8 naar 12 procent.

Het kabinet doet wel iets aan de grote instroom, tot onvrede van sommige linkse partijen. Tot eind 2023 wordt gezinshereniging stopgezet voor mensen die nog geen huis hebben. Daarop klinkt grote kritiek vanuit de linkse oppositie. D66 wil dat de Raad van State daarover nog advies uitbrengt. De asieldeal heeft ook intern bij de coalitiepartijen tot kritiek geleid. Zo vinden VVD-leden dat er te weinig aan de instroom wordt gedaan, terwijl CU-leden klagen over de tijdelijke stop op gezinshereniging.

Bovendien moet de komende tijd in politiek Den Haag koortsachtig worden overlegd, omdat nog dit najaar een ’fundamentele heroriëntatie’ van het asielsysteem is toegezegd. Tot op heden zijn de coalitiepartijen daarover hopeloos verdeeld.