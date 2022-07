Nieuwe vliegroute in nacht: mogelijk minder geluidshinder Schiphol

De nieuwe route is onderdeel van het ’minderhinderprogramma’, dat tot stand kwam nadat Schiphol en LVNL enkele jaren geleden bij bewoners, bestuurders van provincies, gemeenten, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties te rade waren gegaan. Om de overlast van de luchthaven te beperken, wordt de Polderbaan bijvoorbeeld al sinds 2020 hoger aangevlogen en volgen toestellen ’s nachts een ’efficiëntere’ route naar de Zwanenburgbaan.

Bekijk ook: Ministerie gedaagd om herrie Schiphol

Vanaf donderdagnacht geldt een vergelijkbare ’efficiëntere’ route voor toestellen die ’s nachts op de Polderbaan landen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat keurde de routewijziging vorig jaar goed. „Dankzij navigatie via satellieten in plaats van via grondbakens kan deze innovatieve techniek nu worden toegepast”, legt een woordvoerder van de LVNL uit. Ook maken vliegtuigen nauwkeurige bochten waardoor minder motorvermogen nodig is. Michiel van Dorst, de baas van de luchtverkeersleiding, noemt het „goed nieuws voor bewoners in Noord-Holland.”

Minder geluidsoverlast nog maar de vraag

Of de nieuwe aanvliegroute, die met een bocht om Uitgeest gaat, ’s nachts ook daadwerkelijk voor minder geluidsoverlast zorgt, is nog maar de vraag. Een woordvoerder van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), dat klachten over de luchthaven bijhoudt, zegt „geen idee te hebben of de maatregel effect heeft” omdat de organisatie „niet in de toekomst kan kijken.”

Wil Spaanderman, bewonersvertegenwoordiger bij Omgevingsraad Schiphol (ORS), zegt ook „voorzichtig” te zijn met uitspraken over het effect van de nachtelijke aanvliegroute. „We zijn al zo lang bezig met Schiphol. Eerst zien, dan geloven”, aldus Spaanderman, die wel stelt dat de regio Noord-Holland er als geheel op vooruit gaat. Hij benadrukt wel dat het alleen om nachtelijke hinder gaat. „Overdag verandert er niets”, aldus de vertegenwoordiger.