‘Foute mondkapjes? Niet de schuld van China!’

Terwijl de ic bedden tekort komt, is het ongekend stil op de spoedeisende hulp. In de nieuwste corona-update vertelt verslaggever Arianne Mantel hoe dit komt en waarom dat levensgevaarlijk is. Verder horen we Marcel Vink over de mondkapjesrel met China, parlementair verslaggever Alexander Bakker over de commotie rondom vluchten vanuit de VS en gaat er definitief een streep door dit Eredivisie-seizoen? Ajax-volger Mike Verweij vertelt.