Landbouwakkoord niet geklapt na urenlang overleg met boeren

LTO liet eerder op de woensdag juist weten een ’schorsing’ nodig te hebben. De boerenclub vond dat er veel te weinig perspectief voor boeren in het conceptakkoord was opgenomen. Daarna werden boerenorganisaties door het kabinet uitgenodigd om een voor een langs te komen op het ministerie van LNV. Naast premier Mark Rutte waren daar vijf ministers die met de boeren om tafel zijn gegaan. Van der Tak weerspreekt dat er sprake is van een toneelstuk. „We hebben elkaars nieren geproefd”, stelt hij.

Volgens de LTO-voorman zijn tijdens het gesprek, dat ook in de nacht plaatsvond, concrete toezeggingen gedaan. „Het kabinet heeft bewogen”, aldus Van der Tak. Dat zou zijn gebeurd op ’cruciale’ punten. Welke dat zijn, daarover wilde hij niets zeggen. Het is nu aan het kabinet om de toezeggingen op te schrijven. „Die beoordelen we volgende week”, aldus de voorman van LTO. Hij herhaalt daarbij de ’deadline’ die LTO heeft gesteld van 21 juni.

Ook premier Mark Rutte zegt dat er ’indringend’ gesproken is. „We hebben als kabinet echt stappen kunnen zetten in de richting van LTO. We gaan dinsdag verder praten met als doel er volgende week uit te komen”, aldus de premier. Rutte spreekt van een ’belangrijke stap’. Hij denkt dat het ’vertrouwen is toegenomen’, maar wil niet van een ’doorbraak’ spreken.

Minister Piet Adema (Landbouw) zegt dat er over een aantal ’stevige thema’s’ is gesproken. Welke dat zijn, daarover laat hij dichte mist ontstaan. „We hebben stappen naar de agrarische partijen toe gezet. We gaan het nu verder uitwerken. Dan hopen we elkaar volgende week weer te zien en hom of kuit te geven”, aldus de minister. Welke stappen zijn gezet, daarover wil hij niets zeggen. „Wij gaan komende dinsdag verder praten”, zegt Adema. Maar de kans bestaat dat die dinsdag nog geen akkoord gesloten wordt. „De deadline van LTO is niet de deadline van het kabinet. Het landbouwakkoord leeft nog, we zijn dichter bij elkaar gekomen. Maar volgende week moet het écht afgerond worden”, aldus Adema.