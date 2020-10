Politie pakt twee mannen op na mishandeling agent

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

UDEN - De politie heeft zaterdagavond in Uden en Volkel (Brabant) twee mannen opgepakt op verdenking van het bedreigen en mishandelen van een agent. Dat gebeurde volgens de politie vrijdagavond in Uden, toen de agent in zijn auto op weg was naar zijn werk en twee mannen op een scooter hem op de Volkelseweg dwongen om te stoppen.