Spitfire uit Tweede Wereldoorlog blootgelegd

De vergrote, houten benzinetank van de Spitfire is zwartgeblakerd; een teken dat het vliegtuig brandend neerkwam. Ⓒ St. Strandexploitatie Veere

VROUWENPOLDER - Een onverwachte vondst op het strand van Vrouwenpolder in Zeeland. Een strandwacht trof daar woensdag in de branding de brokstukken van een brandstoftank van een Spitfire gevechtsvliegtuig aan. De stichting Wings to Victory onderzoekt de herkomst van het in de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuig en heeft inmiddels al de vermoedelijke naam van de omgekomen Britse piloot achterhaald.