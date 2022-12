Nederlander (61) veroordeeld tot 16 jaar cel voor recordvangst harddrugs in Engeland

Dat melden Britse media. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de veroordeling van de Nederlander die oorspronkelijk uit Goes komt, maar in Antwerpen woont. ,,We zijn van de zaak op de hoogte”, zegt een woordvoerder. ,,We verlenen consulaire bijstand.”

S. werd veroordeeld voor het transport van 200 kilo harddrugs in een bestelbus, verstopt achter de zijwanden, met een straatwaarde van een kleine 14 miljoen euro. De witte Renault Master – geregistreerd in België – werd bestuurd door een 69-jarige Belg die op 10 juni werd tegengehouden voordat hij aan boord ging van de trein van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk, door de Kanaaltunnelterminal. De Belg vertelde agenten van de Britse douane dat hij onderweg was naar Ashford in Kent, daar zou overnachten en dan zou terugkeren.

Opgeroepen rechercheurs die onderzoek deden vonden de pakken heroïne en cocaïne al snel. In totaal werd 74 kilo heroïne en 128 kilo cocaïne ontdekt. Op vrijgegeven foto’s van de National Crime Agency (NCA) is het witte busje te zien, en ook de pakketten drugs die vakkundig tegen de afgeschermde binnenzijkanten van het voertuig waren geplakt. Amper een half uur later werd een tweede busje aangehouden dat werd bestuurd door S. Hij moest op hetzelfde punt stoppen en gaf eveneens aan dat hij onderweg was naar Ashford. In zijn voertuig werden geen drugs gevonden, maar wel een elektrische boorset, dopsleutel en bouten die overeenkwamen met wat nodig was om de zijpanelen van het eerste busje te verwijderen.

De heroïne en cocaïne werden in verborgen zijpanelen van een wit busje ontdekt. Ⓒ National Crime Agency

Brein

S. ontkende betrokken te zijn bij smokkel, maar werd toch gezien als het brein van de hele operatie. Dat leverde hem in de rechtbank van Canterbury een celstraf van 16 jaar op. De Belg werd uiteindelijk vrijgesproken omdat niet kon worden bewezen dat hij wist van de contrabande. Officier van justitie Mark Howes zei na de zitting met juryrechtspraak dat S. – die volgens Belgische media ook als louche voetbalmakelaar al veroordelingen op zijn naam zou hebben staan – overduidelijk ‘een belangrijk onderdeel was van deze invoer’.

,,Dit was een aanzienlijke inbeslagname van harddrugs die anders in handen zou zijn gekomen van straatbendes die ook rechtstreeks betrokken zijn bij geweld en uitbuiting in ons land”, verklaarde Howes in Britse media. ,,Koeriers als S. zijn essentieel voor het bedrijfsmodel van de georganiseerde misdaadnetwerken die betrokken zijn bij de internationale drugshandel."

Niet de enige

S. is overigens niet de eerste Nederlander die recent op deze route werd aangehouden. Vorig jaar werd een 32-jarige vrachtwagenchauffeur uit Urk opgepakt omdat hij een grote hoeveelheid coke en ketamine tussen een partij bloemen vervoerde. Hij werd echter, nadat hij ontkende weet te hebben gehad van wat er in zijn lading zat, door een jury in de rechtbank van Canterbury vrijgesproken van drugssmokkel.