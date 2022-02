Ome Willem gaat de politiek in: Edwin Rutten lijstduwer voor D66

Dat maakt lijsttrekker Robert van Asten vrijdag bekend op de lokale radiozender Den Haag FM. „Het is prachtig dat een kinderheld als Edwin Rutten, iemand die we bijna allemaal nog wel van onze kinderjaren kennen, zich op deze manier wil blijven inzetten voor de volgende generaties”, aldus Van Asten.

Rutten maakte tussen 1974 en 1989 meer dan tweehonderd afleveringen van De Film van Ome Willem. Daarnaast is hij bekend als jazzmuzikant. Voor Omroep MAX maakte hij jarenlang het programma Jazz op Zes.

„Politiek gaat voor mij over betrokkenheid en visie bij onderwijs, sociale rechtvaardigheid en het stoppen van armoede voor jonge kinderen”, zegt de 79-jarige Rutten. „Daarom vind ik het mooi dat ik daar op deze manier aandacht voor kan vragen.” De acteur, die ook bekend is van Het Klokhuis, is de hekkensluiter van de lijst met nummer 49. „Het is prachtig dat een kinderheld als Edwin Rutten, iemand die we bijna allemaal nog wel van onze kinderjaren kennen, zich op deze manier wil blijven inzetten voor de volgende generaties”, zegt D66-lijsttrekker Robert van Asten.

Het gebeurt vaker dat bekende Nederlanders zich aanmelden als lijstduwer in de gemeentepolitiek. Zo bemachtigde showbizzexpert en musicalproducent Albert Verlinde enkele jaren geleden een VVD-zetel in zijn woonplaats Vught.

Bekijk ook: Erica Meiland verschijnt als lijstduwer op kandidatenlijst Partij voor de Inwoners in Noordwijk

Opvallende afwezigen bij Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen

De Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen kennen dit jaar een aantal opvallende afwezigen. Partijen SGP, PVV en JA21 ontbreken op 16 maart op het stembiljet. De SP, die na interne partijruzies aanvankelijk niet mee zou doen, staat wél op de lijst, evenals afsplitsing Socialisten 010 en nieuwkomer Forum voor Democratie. In totaal doen twintig partijen mee in de Maasstad, maakte het centraal stembureau vrijdag bekend.

De PVV verdwijnt na deze gemeenteraadsverkiezingen uit de Rotterdamse politiek. Het enige huidige raadslid, Maurice Meeuwissen, doet mee met een eigen lijst. FvD probeert dit keer zelf in de raad te komen, nadat de partij bij de vorige stembusgang een verbond had gesloten met Leefbaar Rotterdam (LR) en daardoor zelf geen zetels kreeg. De ChristenUnie doet zelfstandig mee aan de verkiezingen. De afgelopen vier jaar deelde de partij een fractie met de SGP.

Bij Leefbaar Rotterdam staat oud-wethouder en huidig Tweede Kamerlid Joost Eerdmans (JA21) op plaats 21 als lijstduwer. Zijn partij doet zelf niet mee, maar steunt LR, dat met elf zetels veruit de grootste fractie is in de raad. De huidige coalitie in Rotterdam bestaat uit VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP.

Andere in het oog springende lijstduwers zijn oud-Feyenoordvoorzitter Jorien van den Herik en Eerste Kamerlid Martin van Rooijen (beiden 50PLUS). Ook Henny van Schaik en Dries Mosch, beiden oud-raadsleden namens Leefbaar, zijn lijstduwers bij 50PLUS.

De centrale stembureaus bepalen in de 334 gemeentes waar straks gestemd wordt of de kandidatenlijsten geldig zijn. Ook stellen ze vast welk nummer elke lijst krijgt. Wie het er niet mee eens is, kan bezwaar maken bij de Raad van State. Die doet uiterlijk 14 februari uitspraak, waarna de kandidatenlijsten onherroepelijk zijn vastgesteld. In Rotterdam werden alle lijsten goedgekeurd. Alleen bij de Lijst Meeuwissen werden drie kandidaten geschrapt, omdat de benodigde documenten ontbraken.

Bekijk ook: Dj Chuckie lijstduwer bij gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag

21 partijen en 495 kandidaten voor gemeenteraad Den Haag

In Den Haag doen 21 partijen mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben in totaal 495 kandidaten op hun lijsten staan. „Dat wordt een stembiljet van 1 meter bij 70 centimeter. Dat wordt voor de liefhebbers genieten en voor de tellers een hele opgave”, zei burgemeester Jan van Zanen na het vaststellen van de lijsten.

Bij de vorige gemeenteraadverkiezingen stonden twintig partijen met in totaal 546 kandidaten op het Haagse stembiljet.

Twaalf deelnemende partijen zitten nu ook in de gemeenteraad. Verder zijn er negen partijen die momenteel niet in de raad vertegenwoordigd zijn. Een daarvan is Forum voor Democratie. Lijsttrekker is Kamerlid Gideon van Meijeren. Ook DENK doet mee. Lijsttrekker is Nur Icar, die nu fractievertegenwoordiger bij de Islam Democraten is. Lijstduwer is Farid Azarkan, fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer.

Lijst 1 is de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Die kreeg vier jaar geleden de meeste stemmen. Lijstduwers van die partij zijn onder anderen darter Raymond van Barneveld, voetballer Lex Immers en artiest Clyde Narain, alias DJ Chuckie. Bij het Haagse CDA is ADO-coryfee Lex Schoenmaker lijstduwer.

De aanmelding van Erwin Lensink werd afgewezen, onder meer omdat hij niet genoeg geldige ondersteuningsverklaringen had gekregen. Lensink gooide in 2010 een glazen waxinelichthouder naar de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag in Den Haag. Hij kreeg daarvoor vijf maanden gevangenisstraf.

Genoeg keuze in Amsterdam: 26 kandidatenlijsten vastgesteld

Amsterdammers die volgende maand gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben genoeg keuze. In de hoofdstad zijn vrijdag 26 kandidatenlijsten vastgesteld door het centraal stembureau.

Behalve twaalf partijen die nu al in de gemeenteraad zitten, staan er veertien nieuwe partijen tussen de kandidatenlijsten, waaronder JA21, SGP, 50PLUS en VOLT. Andere nieuwe deelnemers zijn onder meer Hart voor Vrijheid, dat strijdt voor een „vrije en menselijke samenleving”, en jongerenpartij LEF, voor de nieuwe generatie. Ook Belang van Nederland, van Tweede Kamerlid en oud-lid van Forum voor Democratie Wybren van Haga, is vastgesteld in Amsterdam.

De Groenen, de Basisinkomen Partij en de Piratenpartij hebben besloten dit keer de krachten te bundelen en met een gezamenlijke lijst aan de verkiezingen deel te nemen: de Groene Basis Piraten. Verder werd ook de lijst van de Democratisch Socialisten Amsterdam (DSA), van ex-SP-raadslid David Schreuders, goedgekeurd.

Ook kunnen Amsterdammers in maart stemmen op De Feestpartij (DFP), de politieke partij van Johan Vlemmix. Vlemmix zelf stond als derde op de lijst, maar moest geschrapt worden omdat er onder meer geen geldige verklaring van een identiteitsbewijs was ingeleverd. De voormalig ’lachgaskoning’ van Amsterdam, Deniz Üresin, is lijsttrekker van de partij.

Verder werd de aanmelding van de Partij van de Dialoog niet goedgekeurd, omdat de lijst niet voldeed aan de vereisten van de Kieswet. Zo ontbrak de waarborgsom en waren er niet genoeg geldige ondersteuningsverklaringen.

Overigens is er geen sprake van een recordaantal partijen: vier jaar geleden deden in totaal 28 partijen mee in Amsterdam.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, waarbij ook op de twee voorgaande dagen al kan worden gestemd, doen 334 van de 345 gemeenten mee. In elf gemeenten wordt dus nu niet gestemd. In acht daarvan zijn vanwege herindelingen in de afgelopen jaren al raadsverkiezingen geweest, en in drie gemeenten volgt de stembusgang vanwege een fusie op een later moment.

De centrale stembureaus in de deelnemende gemeenten kijken vrijdag of de kandidatenlijsten geldig zijn, of de voorgestelde kandidaten op die lijst kunnen blijven staan en welk nummer elke lijst krijgt. Wie het er niet mee eens is, kan bezwaar maken bij de Raad van State. Die doet uiterlijk 14 februari uitspraak, waarna de kandidatenlijsten onherroepelijk zijn vastgesteld.