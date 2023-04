Premium Het beste van De Telegraaf

Voorbode voor meer? AI doet intrede Amerikaanse presidentscampagne voor 2024

Door Tomasz Blom

Ondanks dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen pas over anderhalf jaar zijn, begint het campagnegeweld inmiddels langzaam op stoom te komen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Vrijwel direct nadat Democraat Joe Biden dinsdag officieel bekend maakte zich herkiesbaar te stellen, lanceerde de Republikeinse partij een verkiezingsspot tegen de president. Hoewel zulke ’aanvalsadvertenties’ de gewoonste zaak van de wereld zijn in de Amerikaanse politiek, was het spotje een primeur: de video was volledig AI-gegenereerd.