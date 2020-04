OPROEP Audioboodschap voor eenzame ouderen

Dan kunt u die doorsturen via onze WhatsApp-tiplijn 06 13 65 09 52 of per mail [email protected] We zullen zoveel mogelijk boodschappen verwerken in deze speciale podcast.

Eenzame ouderen worden de komende paasdagen niet vergeten. Nu zij door de coronacrisis noodgedwongen vaker alleen zijn, slaat rapper Ali B de handen ineen met de sierteelt, ouderenorganisatie Anbo en De Telegraaf. Zo’n 150.000 hartelijke boeketten worden op Goede Vrijdag rondgebracht om ouderen wat fleurigheid te bezorgen: Bloemen voor onze ouderen.

In de nieuwste corona-update alles over de aangekondigde corona-app, de toestand van de besmette Britse premier Johnson, en heeft een Limburgse huisarts het wondermiddel tegen corona gevonden? Hij zegt al patiënten te hebben genezen. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.