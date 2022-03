Groningse gaskraan moet wagenwijd open: ’Alles is beter dan afhankelijk zijn van Rusland’

„Zolang het maar voor Nederlandse doeleinden gebruikt gaat worden”, zegt Moos484. Hij vindt dat je eigen burgers niet in gevaar mag brengen voor andere landen. „Red eerst jezelf, dan pas een ander.” Ook Brulboei is het hiermee eens: „Mensen in diepe ellende storten door de Groningse gaskraan dicht te houden, is criminele uitbuiting pur sang.”

Huizenblokken worden gesloopt en aardbevingsbestendig gemaakt. Ⓒ ANP/HH

Ouwehoeren

Leonardus uit Limburg plaatst een kanttekening: „Maar alleen met een stevige aanpak om woningen te herstellen en aardbevingbestendig te maken.” Ook vindt hij dat een aanzienlijk deel van de gasopbrengst geïnvesteerd moet worden in Groningen. Ook andere deelnemers zijn het hiermee eens: de opbrengsten moeten ten goede komen aan de regio.

„In dit land zijn we goed in ouwehoeren zonder daden”, zegt DeJong. „Dat de Groningers nog niet ruimhartig en deskundig zijn geholpen is ronduit schandalig. Zet daar een punt achter en help die Groningers.” Gerard V voegt toe: „De gaskraan mag hooguit in het allernoodzakelijkste geval pas open.”

Makkelijk praten

Deelnemers vinden ook dat de discussie over het Groningse gas ’op een emotionele basis wordt gevoerd’. „Het zal je huis maar zijn”, zegt Johanvanderman1001. Het is makkelijk praten als je er zelf niet woont, vindt hij. Ook oppert Ernst4 dat Nederland gas heeft uit de Noordzee, waar maar weinig gebruik van wordt gemaakt: „Slechts eenderde van de capaciteit”, claimt hij.

Volgens velen staan mensen uit aardbevingsgebied er ook achter om de gaskraan open te draaien; zij zijn daar zelfs nog iets meer toe bereid dan mensen buiten het bevingsgebied. Dat blijkt ook uit een enquête onder inwoners van de provincie. „Alles is beter dan afhankelijk zijn van Rusland”, aldus Desiree Meyer.