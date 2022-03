Podcast Hoe kan politiek afgehaakte Nederlanders weer bereiken?

Slechts 50 procent van de stemgerechtigden heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gebruik gemaakt van zijn stemrecht. Is het de schuld van de kiezer of de politiek dat dit cijfer zo laag is? Wat kan Den Haag doen om deze mensen weer actief bij de maatschappij te betrekken? En hoe speelt omroep Ongehoord Nederland in op deze grote groep ‘afgehaakten’ Nederlanders? Dat bespreken vier jonge Telegraafjournalisten in de podcast Generatie T.