Lange celstraffen voor gruwelmoorden op Franse ouderen

De mannen pleegden de moorden in 2017 in de plaats Montlucon. De slachtoffers waren drie ouderen: Ginette en Massimo Degl’Innocenti (85 en 71 jaar) en de 74-jarige Jeannine Ponce. Zij waren dood gevonden in hun woningen.

Groepsverkrachting

De daders zijn niet alleen niet schuldig bevonden aan moord en marteling, maar ook aan een groepsverkrachting. In de nacht waarin ze Ponce om het leven brachten, vergrepen ze zich ook aan een jonge vrouw. Ze misbruikten haar in het bijzijn van haar partner.

De mannen, Zaki A.T. en Dailami A., toonden geen emotie toen ze de uitspraak hoorden. Ze hadden schuld bekend en vertelden dat ze onder invloed waren van drank en drugs toen ze de misdrijven pleegden. Ze wilden naar eigen zeggen geld stelen van de ouderen, maar maakten slechts een klein bedrag buit.