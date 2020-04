Medewerker gevangenis Alphen gewond bij steekincident

De PI aan de Maatschapslaan in Alphen aan den Rijn. Ⓒ GOOGLE STREETVIEW

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een gedetineerde in de gevangenis aan de Maatschapslaan in Alphen aan den Rijn heeft woensdagmiddag een medewerker gestoken. Het slachtoffer had alleen oppervlakkige verwondingen en hoefde niet naar het ziekenhuis, aldus een woordvoerder.