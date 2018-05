Brein lawaaidemonstratie 4 mei is veroordeelde kraker

Initiatiefnemer Meijerink werd in 2013 door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot zes weken cel. Volgens het OM was hij het brein achter de krakersrellen rond de Ubica-panden in hartje Utrecht, waarbij het stadhuis in Utrecht en agenten met verfbommen werden bekogeld. Ook werd in de binnenstad brand gesticht en werd er met vuurwerk richting agenten gegooid. Uiteindelijk werd met behulp van de ME het pand ontruimd. De ontruiming duurde uren omdat de krakers, waaronder Meijerink, zich hadden vastgeketend.

De officier van justitie betitelde Meijerinks acties destijds als poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Ze eiste een half jaar cel.

De schade die Meijerink en kompanen toebrachten, werd door de rechtbank uiteindelijk vastgesteld op zo’n 60.000 euro. Zelf noemde hij het proces ’een politiek theatershowtje’ in het NCRV-programma De Rechtbank.

Dit hebben Meijerink en co destijds aangericht door met verfbommen te smijten. Ⓒ ANP

Bekijk ook: Boete criminele krakers verlaagd

Rechtszaak

Nu waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen van Amsterdam de ’lawaaidemo’ heeft verboden, stapt Meijerink naar de rechter. De zaak dient donderdag, zo meldt ’Geen 4 mei voor mij’ op Facebook. De groep eist dat het verbod tegen de betoging op de Dam van tafel gaat.

Eerder heeft Van Aartsen al aangegeven dat hij alle mogelijke middelen zal inzetten om de protestactie van Meijerink te verbieden. Van Aartsen vindt dat het geluid maken tijdens de twee minuten stilte niets van doen heeft met een demonstratie en betitelt het als ordeverstoring. „Het is heel duidelijk dat deze groep één doel heeft, het verstoren van de 4 mei bijeenkomst. Dat heeft niets te maken met demonstreren. Het effectueren is strafbaar”, aldus Van Aartsen.

Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei deelt zijn boosheid. De organisatie achter de herdenking vindt dat de initiatiefnemer zich „buiten het maatschappelijk debat” heeft geplaatst en wil daarom niet met hem in gesprek gaan.

Bekijk ook: Nationaal Comité weigert gesprek lawaaidemo