Politie haalt hondjes uit vervuild huis: baasjes opgenomen met corona

De dieren worden voorlopig elders ondergebracht en verzorgd, meldt de dierenpolitie op Instagram. Tot opluchting van het echtpaar op leeftijd.

De woning bleek bij binnenkomst behoorlijk vervuild. Zo lag er her en der hondenpoep op de grond en stapelden tal van spullen zich op in de kamers. De opvang is tijdelijk. De dierenpolitie houdt de woning voorlopig nog wel in de gaten, zodra de dieren weer naar huis terugkeren.

„Mensen hebben ook snel een oordeel, maar soms gaat er veel verdriet en ongewilde ellende achter de voordeur schuil, mooi dat er een oplossing voor iedereen is”, reageert iemand op sociale media.