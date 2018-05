Klompendansen op de Dag van de Arbeid

Terwijl de rest van de wereld op 1 mei de vrije dag doorbrengt met het vieren van en het demonstreren voor de rechten van de arbeider, nemen wij in Nederland de Dag van de Arbeid liever letterlijk. We werken door. Experts, zo hoorde ik dinsdag op de radio, komen tot de eensluidende conclusie dat het polderoverleg ons zo in het bloed zit, dat de noodzaak tot demonstreren op 1 mei feitelijk ontbreekt.