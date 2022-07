Twee mensen naar het ziekenhuis na explosie in flat in Delft

Binnenland

Ontploffing bij woning in Tienhoven, politie gaat uit van gerichte actie

Een ontploffing bij een woning aan de Westbroekse Binnenweg in het Utrechtse Tienhoven in de nacht van zaterdag op zondag is veroorzaakt door een explosief, meldt de politie zondagochtend. Eerder werd een gasexplosie al uitgesloten, maar was nog niet duidelijk hoe de ontploffing was ontstaan.